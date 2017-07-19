Оккупанты в Крыму будут собирать деньги с туристов за отдых

Государственная Дума России 19 июля приняла в окончательном чтении закон о курортном сборе. Документ предполагает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой, в том числе и в анексированном Россией Крыму.

Как передает Крым.Реалии, также плата будет взиматься с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях России.

Туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить его обязаны все совершеннолетние туристы.

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По оценке правительства, доход в бюджет Ставропольского края от введения курортного сбора превысит два миллиарда рублей, Кубани – 8 миллиардов, а в Крыму – 16 миллиардов рублей, сообщают российские СМИ.

Курортный сбор действовал в России до 2004 года. В 2016-м возвращение к этой практике поддержал российский президент Владимир Путин.