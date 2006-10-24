Украина и Россия договорились о возобновлении совместного производства Ан-124

Украина и Россия договорились о возобновлении совместного серийного производства самолетов Ан-124.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ сегодня на брифинге по итогам заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Этот проект является одним из приоритетных в сфере сотрудничества в авиационной промышленности», - сказал он.

В то же время премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина и Россия продолжают работать над перспективными совместными проектами Ан-148 и Ан-140.

«Эта работа идет на уровне отношений предприятий», - сказал украинский премьер.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что украинская сторона будет всячески способствовать продвижению данных проектов. В частности, премьер сообщил, что в ближайшее время стороны проведут организационные мероприятия по координации сотрудничества в сфере авиационной промышленности.

Справка УНИАН. Самолет Ан-124 «Руслан» был создан в КБ имени Антонова в 1982 году. Его модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались в Киеве и Ульяновске до 1995 года. При взлетном весе около 400 тонн «Руслан» может перевозить груз весом до 150 тонн на расстояние более 3 тысяч километров.

Ранее генеральный конструктор АНТК им. О.К. Антонова заявлял, что АНТК совместно с Россией возобновляет производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

«По программе модернизации и строительства Ан-124 у нас подписано соглашение с Россией. Сегодня ведутся экспертно-подготовительные работы, идут поиск партнеров и презентации проекта», - сказал Дмитрий КИВА.