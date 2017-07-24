В Житомире в коммунальных аптеках "Фармация" популярные медпрепараты будут продавать без наценок, что позволит снизить цены на наиболее употребляемые лекарства

В Житомире в коммунальных аптеках «Фармация» ряд популярных медпрепаратов будут продавать без наценок, что позволит значительно снизить цены на наиболее употребляемые лекарства.

Как сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, открывая новую коммунальную аптеку №4 по улице Витрука, что будет обеспечивать лекарственными средствами жителей района по бесплатным рецептам и рецептам с доплатой по правительственной программе «Доступные лекарства».

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«В ближайшее время в Житомире будет введена «Карта житомирянина» с функциями электронного билета на проезд и скидками в сетях аптек «Фармация» и магазинах. Наиболее незащищенные слои населения и пенсионеры смогут покупать лекарства без наценок предъявив такую карту в коммунальных аптеках города», - отметил Сухомлин.

Также в коммунальных аптеках «Фармация» каждый желающий может бесплатно измерить артериальное давление.

«Люди пользуются нашей новой услугой и меряют давление. Особенно часто это делают пенсионеры», - рассказали сотрудники аптеки.

В целом, по данным горсовета, сеть коммунального предприятия «Фармация» в Житомире составляет 15 аптек и аптечных пунктов. Работает «Фармация» с июля 2009 года. С августа 2010 года предприятие выполняет социальные функции.