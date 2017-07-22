Взятый в плен на Донбассе российский военный Агеев встречается с матерью - глава СБУ

Пленный на Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев встречается с матерью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге.

Читайте такжеМать пленного российского военного Агеева въехала на территорию Украины для встречи с сыном«Наши следователи, по поручению главы государства, пошли на встречу, и просто сейчас в Старобельске происходит встреча пленного на Донбассе российского военнослужащего Агеева с его матерью», - сказал Грицак.

По его словам, «принятое решение - это очередная попытка Украины возобновить процесс освобождения заложников, который сегодня искусственно блокируют представители так называемых «ЛНВ» и «ДНР», а фактически выше, российское руководство с целью оказать политическое давление на нас, на Украину».

По его словам, на оккупированных территориях Донбасса в заложниках удерживаются 134 человека, а в оккупированном Крыму - десятки крымскотатарских активистов.

Отвечая на вопрос журналистов, как мать Агеева попала в Украину без загранпаспорта, Грицак сказал, что она въехала через Беларусь.

"Скажу правду - попала через Беларусь. И я больше скажу: мы были до последнего не уверены, выпустят ли ее сюда", - отметил глава СБУ.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу толерантности к родственникам российских пленных, в том числе Агеева, в то время как российская сторона уже длительное время не допускает близких к украинским пленникам, в том числе и к журналисту Роману Сущенко, Грицак сказал: «На самом деле, именно этим мы отличаемся от россиян, что мы делаем шаги навстречу, и именно поэтому мы после обращения мамы разрешили пообщаться ».

По его словам, разрешив Светлане Агеевой встретиться с сыном, украинские силовые ведомства таким образом хотят заставить родственников россиян, воюющих на Донбассе, предпринять шаги по их возвращению домой.

«Кроме этого, мы это сделали, учитывая позицию этой мамы. Мы эту ситуацию используем для того, чтобы через нее и через того российского журналиста (корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, который вместе с Агеевой приехал в Украину - УНИАН) донести месседж до всех россиян, – «которых «ихтамнет», чтобы их родственники, родственники тех, кто еще жив и кто погиб, просто опомнились и вызвали своих отцов, сыновей, братьев назад, в Россию из Украины, или просто развернули кампанию против того, чтобы направляли сюда наемников или кадровых российских военных », - сказал Грицак.

Он добавил, что, по данным СБУ, «многие из тех, кто воюет на Донбассе из числа кадровых российских военных, делают это, мягко говоря, с небольшой охотой - приезжают на ротацию и просто выполняют приказы, и духу не хватает отказаться выполнить фактически преступный приказ - принять участие в необъявленной войне на территории когда-то дружественного государства, против братского когда-то народа».

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева 1995 года украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, которое было обезврежено 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев прошлого года «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева в видеообращении, опубликованном российским изданием «Новая газета», просила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.