В Житомире отметили 110-ю годовщину со дня рождения Ольжича

Сегодня в Житомире отметили 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося земляка, поэта Олега Ольжича, передает корреспондент УНИАН.

Торжества начались в 10.00 возложением цветов к памятной доске Олегу Ольжичу на углу улиц Ольжича и Победы.

Далее они продолжились в 11.00 в Доме культуры по улице Большой Бердичевской.

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С приветственным словом перед участниками собрания выступили: управляющая делами исполнительного комитета Житомирского городского совета Ольга Пашко, депутат Житомирского областного совета Сидор Кизин, журналистка и общественный деятель Елена Галагуза, житомирские поэты, краеведы и интеллигенция.

Прозвучали стихи из поэтических сборников Ольжича. Выступающие говорили о “большом значение исторической фигуры Ольжича, который посвятил свою жизнь борьбе за государственность Украины”. Также на мероприятии прозвучало, что в День Независимости Украины, 24 августа этого года, в Житомире планируют открыть обновленный сквер в честь Ольжича. Вскоре ту же, в сквере, ему также планируют открыть памятник.

Участники мероприятия посмотрели экспозицию посвященную Ольжичу «Захочешь и будешь» и документальный фильм «Ольжич».

Справка УНИАН. Олег Ольжич, настоящее имя и фамилия которого Олег Кандыба, - сын поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандыб эмигрировала. Ольжич учился в Карловом университете в Праге, специализировался по истории, в частности, археологии. Получил мировое признание своими исследованиями памятников Трипольской культуры. С начала 30-х годов становится известным как поэт. В 30-х годах Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ОУН.

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Как заместитель председателя Провода ОУН Ольжич руководит развитием сети ОУН, организует административную, общественную и политическую жизнь, в частности, Украинскую национальную раду в Киеве, принимает участие в создании газеты «Украинское слово». В декабре 1941 года немцы запретили выход «Украинского слова», сотрудники газеты были арестованы и вскоре казнены.

В мае 1944 года Ольжич за подпольную антинемецкую деятельность был арестован во Львове, а в июне замучен в концтаборней тюрьме в Саксенгаузене.