К десятой годовщине гибели Чорновила оправдали его водителя

В расследовании дела о гибели лидера Народного Руха Украины, народного депутата Украины Вячеслава Чорновила Генпрокуратура полностью реабилитировала водителя, помощника-консультанта народного депутата Евгения Павлова, обвиненного, как и шофер КамАЗа Владимир Куделя, в нарушении Правил дорожного движения, приведших к трагедии.

Как пишет «Сегодня» (№62 к (3195)), об этом изданию в эксклюзивном интервью сообщил руководитель следственной группы по делу В.Чорновила Павел ДЕМБИЦКИЙ.

«С учетом собранных в процессе следствия доказательств, а также по результатам пяти независимых экспертиз, в том числе проведенной при участии польских специалистов, водитель «Тойоты Королла» Евгений Павлов, ранее являвшийся виновной стороной ДТП, реабилитирован. Признано, что у него ни при каких обстоятельствах не было возможности избежать столкновения с КамАЗом", - сказал П.ДЕМБИЦКИЙ.

Таким образом, как отмечает издание, спустя 10 лет после трагедии следствие вышло на выводы, принципиально меняющие картину случившегося. Как известно, в марте-июне 1999 г. оно разделило вину за гибель В.Чорновила поровну между обоими водителями - КамАЗа В.Куделей и «Тойоты» - Е.Павловым. «Первый, оставшийся живым и невредимым, отделался легким испугом, попав под амнистию. Второй погиб вместе с В.Чорновилом, но 10 лет ему выдвигали обвинения, что ехал на большой скорости и вовремя не сумел притормозить или совершить спасительный маневр», - подчеркивает издание. На вопрос журналиста, какой все-таки была скорость «Тойоты», П.ДЕМБИЦКИЙ ответил: «Как установлено учеными и специалистами, допустимой, в пределах 100 км в час». Отвечая на вопрос, значит ли это, что те, кто начинал следствие и скороспешно прекращал его, умышленно фальсифицировали обстоятельства дела, руководитель следственной группы сказал: «Так однозначно утверждать не могу. Все обстоятельства тщательно изучаются, проверяются, но интересы следствия не дают права пока предавать их гласности».

Реабилитация Е.Павлова, тем не менее, может существенно сказаться на всем ходе следствия. После этого еще большую основательность приобретет версия о преднамеренном убийстве В.Чорновила, которая и так уже рассматривается следствием как приоритетная. Правда, как движется расследование в этом направлении П.ДЕМБИЦКИЙ не сказал, отметив лишь, что «работа ведется очень активно».

На вопрос «Сегодня», фигурирует ли в деле видеокассета с записью полковника милиции в маске заявлявшего, что гибель В.Чорновила была результатом спецоперации по его устранению (кассета, по словам депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, была в 1999 году у экс-главы СБУ Евгения МАРЧУКА), следователь СБУ Роман ТРОФИМЕНКО сказал: «Пока она не найдена. Мы - в поиске».

Справка УНИАН. Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автомобильной аварии на трассе Киев-Черкассы. Ему был 61 год.

Автомобиль, в котором ехал В.Чорновил, на большой скорости врезался в разворачивавшийся грузовик с прицепом. Трагедия произошла недалеко от Борисполя. Лидер Руха возвращался в Киев из Кировограда.

23 января 2009 года народные депутаты Ярослав КЕНДЗЁР и Иван СТОЙКО заявили на пресс-конференции, что имеют в своем распоряжении данные от свидетелей о том, что В.Чорновил и его водитель Е.Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добил» неизвестный человек кастетом.

Я.КЕНДЗЁР отметил, что судмедэксперты зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновола, и Е.Павлова имеются «линейные четыре удара, которые могли быть сделаны извне… в частности кастетом». Он сказал, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорноволом осуществлялись негласные наблюдения, которыми руководил один из высокопоставленных чиновников Департамента ГАИ МВД Украины.

24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Генеральная прокуратура Украины проводит проверку информации относительно насильственной смерти лидера Народного Руха В.Чорновола и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.