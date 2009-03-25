У Тимошенко учредили литературно-творческую премию

Кабинет министров Украины учредил литературно-творческую премию им. Гоголя.

Об этом журналистам сообщил министр культуры Василий ВОВКУН.

Он уточнил, что премия установлена в размере 12 тысяч гривен.

«Надеюсь, что первые номинанты будут уже в конце этого года», - сказал В.ВОВКУН. Он отметил, что премия будет присуждаться писателям, творчество которых позитивно влияет на имидж Украины.