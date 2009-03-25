У Тимошенко учредили литературно-творческую премию
14:48, 25 марта 2009Общество
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Вовкун рассказал, кому дадут 12 тысяч
Кабинет министров Украины учредил литературно-творческую премию им. Гоголя.
Об этом журналистам сообщил министр культуры Василий ВОВКУН.
Он уточнил, что премия установлена в размере 12 тысяч гривен.
«Надеюсь, что первые номинанты будут уже в конце этого года», - сказал В.ВОВКУН. Он отметил, что премия будет присуждаться писателям, творчество которых позитивно влияет на имидж Украины.
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