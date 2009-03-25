За три месяца больше тысячи гаишников устояли перед взятками!

Сотрудники Государственной автоинспекции совместно со Службой внутренней безопасности МВД Украины с начала этого года выявили 44 факта вымогания сотрудниками ГАИ взяток от водителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по 15 материалам уже возбуждены уголовные дела.

В то же время C.КОЛОМИЕЦ отметил, что параллельно было зафиксировано свыше 1 тыс. попыток дачи взяток со стороны водителей, из-за чего возбуждено около 10 уголовных дел.

"Я настаиваю, что те, кто дает взятки, также преступники, в отношении которых необходимо также возбуждать уголовные дела... Преступники оба – тот, кто дает взятку, и тот, кто берет", - сказал начальник ГАИ.

Он напомнил, что с начала этого года для предотвращения таких отрицательных явлений работает около 3 тыс. мобильных групп Службы внутренней безопасности МВД.