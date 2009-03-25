Обама: позиции доллара «чрезвычайно сильны»

Позиции доллара «чрезвычайно сильны» и нет необходимости в новой единой мировой резервной валюте. Об этом в ходе своей пресс-конференции в эфире канала ABC заявил президент США Барак Обама.

«Доллар очень силен, потому что инвесторы считают США страной с самой сильной экономикой и самой стабильной политической системой в мире. Я не вижу необходимости в новой мировой валюте», - сказал Обама.

Ранее Китай выступил с предложением лишить доллар его 50-летнего доминирующего статуса в мировой экономике. Предлагается отказать доллару в статусе главной резервной валюты в пользу так называемых «специальных прав заимствования» – квазивалюты, которую может выпускать МВФ. Газета.ру