Проект "Малороссия": оккупанты решили создать новый язык

Главарь боевиков Александр Захарченко поделился планами относительно будущего "Малороссии". Так, в новой "стране" боевики решили ввести новый язык, - "малороссийский", сообщают "РИА Новости".

"Малороссия - многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", - говорится в "конституционном акте", который уже успели подготовить боевики.

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Как сообщал УНИАН, Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании "нового государства "Малороссии", которое, по его словам, должно стать "преемником Украины". Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект "Новороссия" похоронен.