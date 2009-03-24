Украина переходит на летнее время - не забудьте перевести часы

Уже в ближайшее воскресенье, 29 марта, в 3 часа по киевскому времени на территории Украины будет введено так называемое "летнее" время: стрелки часов по всей стране будут переведены на один час вперед.

К переводу часов на летнее время врачи советуют начинать готовиться примерно за неделю. "Постепенно старайтесь ложиться спать и вставать утром на 20-40 минут раньше, чем обычно. Чтобы быстрее уснуть, примите вечером теплый душ, а чтобы утром быстрее проснуться - контрастный", - советует врач-реабилитолог Борис Скачко.

"Даже здоровым людям стоит попить настойку боярышника, чтобы из-за перестройки на новый временной режим не "прыгало" давление", - добавляет он.

КП в Украине