От милиции требуют довести до суда дела против одесского «Марадоны»

Одесские патриотические организации требуют от милиции довести до суда резонансные дела против депутата городского совета Игоря МАРКОВА

Как передает корреспондент УНИАН, это требование содержится в распространенном сегодня заявлении «относительно бездеятельности местных прокурорских и правоохранительных органов по противодействию разжиганию межнационального противостояния, межконфессиональной розни и проявлениям сепаратизма со стороны экстремистских структур, в частности, так называемой партии «Родина» и организации «Единое отечество». Документ подписан лидерами областных организаций «Просвіта», Ассоциации казацких обществ «Сеч», Черноморского гайдамацкого соединения Украинского казачества, партии «Реформы и порядок», Украинской народной партии и других организаций Одесской области.

Они требуют от органов прокуратуры и внутренних дел «не допустить «спуска на тормозах» резонансных уголовных дел против депутата-украинофоба Игоря МАРКОВА».

Авторы документа отмечают, что «в последнее время в «морской столице» участились дерзкие нападения на граждан со стороны тренированных молодчиков, которые представляются партийцами «Родины» и активистами «Единого отечества». Считаем это следствием того, что до сих пор не дана надлежащая правовая оценка со стороны местных правоохранителей и прокуратуры фактам жестокого побоища участников пикета около облгосадминистрации 2 сентября 2007 года, нападению на офис областного объединения «Просвіта» 22 сентября 2008 года, участию одесских «родинцев» в сепаратистских сборищах на Закарпатье и в Крыму, а также публичным призывам руководства «Родины» через подкотрольные СМИ к противоправным деяниям, направленным на свержение власти и расчленение Украинского государства, разжигание междунациональной и религиозной розни».

«Представители общественных и политических организаций Одесщини крайне обеспокоены продолжающейся бездеятельностью органов правопорядка относительно противодействия дерзким шабашам «родинцев», возглавляемых И.МАРКОВЫМ, которого с 90-х годов именуют в криминальных кругах «Марадоной», - отмечается в заявлении.

По словам подписантов документа, «безнаказанность организаторов противоправных акций привела 21 марта и к дерзкому нападению большой группы охранников лидера «Родины» И.МАРКОВА на сотрудников Службы безопасности Украины». Дошло до того, что «подозреваемый правоохранителями в совершении двух преступлений, но не изолированный от общества И.МАРКОВ даже совершил циничный допрос захваченных, который транслировался подконтрольным ему телеканалом».

«Если государственные правоохранительные структуры не способны обеспечить покой, гражданский мир и территориальную целостность государства от посягательств пророссийских экстремистских структур, подкармливаемых из-за границы, то у нас не остается иного выбора, кроме обращения за поддержкой к патриотам всей Украины и создания добровольных формирований по охране общественного порядка, согласно действующего законодательства, способных выполнить функции, которые не могут или не хотят осуществлять коррумпированные стражи порядка», - заявляют лидеры одесских организаций национально-патриотического направления.

Они также напоминают, что «еще в сентябре 2007 года заместителем начальника Следственного управления УМВС Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения боевиками И.МАРКОВА «просвітян» и других участников пикета здания облгосадминистрации, согласно признакам ст. 296 Криминального кодекса Украины. Однако за полтора года ни одного из виновников, которые нанесли многочисленные забои и травмы участникам акции, четверо из которых были госпитализированы, не привлечен к криминальной ответственности».