Патриарх РПЦ об Украине: это наш народ и патриарх должен быть с народом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует после Калининграда посетить Петербург, Киев и Минск, а также в этом году начать с Константинопольской церкви визиты в поместные православные церкви мира. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос РИА Новостив воскресенье на пресс-конференции в Калининграде.

"Полагаю, следующим городом после Петербурга должен быть Киев - мать городов русских", - сказал патриарх.

По его словам, Украина - "очень важная часть исторической Руси, которая сегодня проходит через огромные испытания".

"Это наш народ и патриарх должен быть со своим народом и в испытаниях, и скорбях", - считает предстоятель РПЦ.

Кирилл отметил, что очень хотел бы помолиться у святынь Киево-Печерской лавры вместе с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским Владимиром, который очень поддержал его на Поместном соборе и, значит, связывал определенные надежды с избранием Кирилла и его служением на патриаршем престоле.

"Потом я планирую посетить Беларусь, Минск, потому что это также очень важная часть исторической Руси", - сказал патриарх Кирилл. Он выразил желание помолиться "вместе с благочестивым белорусским народом" о совместном будущем.

Патриарх отметил, что получает также много предложений из епархии и будет стараться посещать их "по милости Божией".

"Мне много предстоит поездок по местным православным церквам. Если Бог даст силу, начну их в этом году", - сообщил предстоятель РПЦ.

Подобные поездки по традиции совершаются в соответствии с диптихом (иерархическим порядком чести, в котором традиционно перечисляются все 15 поместных православных церквей мира, начиная с Константинопольской церкви).

"Я планирую посетить Константинополь, а затем - древние восточные патриархаты, балканские и другие православные церкви", - сказал патриарх Кирилл.