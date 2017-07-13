Дело "украинских диверсантов" в Крыму: защита одного из фигурантов рассказала о провокации ФСБ

В «Севастопольском городском суде» Крыма на 3 августа 2017 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Владимиру Присичу, осужденному по статье «Хранение наркотиков».

Об этом Крымской правозащитной группе сообщили родственники украинца.

Защита Присича считает, что найденные в его автомобиле наркотики — это провокация ФСБ РФ и заявляет, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права.

В приговоре суда сказано, что в Севастополе на стоянке ПАО «Муссон» в 21.15 13 августа 2016 года сотрудники ФСБ РФ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование транспортного средства» нашли в автомобиле харьковчанина Присича полкило каннабиса (марихуаны).

Сам Присич на суде заявил, что никаких наркотиков не хранил и не перевозил, а откуда они появились в кабине его автомобиля, он не знает.

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Защита украинца указывает, что дальнобойщик из Харькова был задержан сотрудниками ФСБ РФ 13 августа 2016 года в 11.30 в Севастополе, куда он приехал на грузовом автомобиле через Керченскую паромную переправу. Во время задержания автомобиль украинца тщательно досмотрела ФСБ, никаких наркотиков в нем не было, личные вещи изъяли. После задержания сотрудники ФСБ увезли украинца в Симферополь. При этом у Присича они изъяли ключи от автомобиля. Машина, которая осталась в Севастополе на стоянке Муссон, не опечатывалась, не охранялась и находилась без присмотра 9 часов. И за этот промежуток времени, по мнению адвокатов, в автомобиле появились наркотики, к которым Присич не имеет никакого отношения. Эти обстоятельства указывают на очевидные грубые нарушения процессуального порядка получения доказательств, подчеркивают адвокаты.

На следующий день, 14 августа 2016 года, Присич на допросе в качестве подозреваемого подписал протокол с «признательными показаниями», который следователь Кулаков сам набрал на компьютере. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами. Об этом Присич заявил на судебном заседании.

Защита украинца отмечает, что Присич подписал «признательные показания» против себя под моральным и физическим воздействием на него оперативных сотрудников ФСБ, а также под давлением Кулакова и назначенного им крымского адвоката Петросяна. Ранее этот адвокат проходил по другим политическим делам, как защитник по назначению, например, по делу другого «украинского диверсанта» Дмитрия Штыбликова, родственники которого пытались отказаться от услуг этого адвоката.

По информации нынешних адвокатов Присича, их подзащитный после задержания находился в стрессово-депрессивном состоянии от осознания чудовищной провокации, которую совершили российские спецслужбы в отношении него. Следователь ФСБ выдвинул украинцу ультиматум: «признание вины в шпионаже в обмен на телефонный звонок супруге». При этом адвокат Петросян уговаривал харьковчанина «признаться во всем» и пойти на сделку со следствием.

Напомним, гражданина Украины Владимира Присича, которого в августе 2016 года российские СМИ назвали шпионом украинской разведки в Крыму и показали его «признательные показания» в эфире государственного телеканала “Россия 24”, 18 мая 2017 года приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ).

Украинец на суде заявил, что «признательные показания в шпионаже» в пользу Украины на видеокамеру его заставили дать под пытками электрическим током. 20 июня 2017 года родственники Присича сообщили, что у Владимира в СИЗО ухудшилось состояние здоровья.

Как сообщал УНИАН, фигурантов дела «крымских диверсантов» Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе.

В ФСБ РФ заявили, что они являлись членами «диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины». Их обвинили в планировании диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым.

Все трое задержанных были экспертами украинской неправительственной организации Центр «Номос», который закрыли в 2014 году.

В ноябре стало известно, что в деле так называемых "украинских диверсантов", задержанных в августе во временно оккупированном Крыму, есть четвертый фигурант - харьковчанин Владимир Присич.

В программе телеканала "Россия-1" мужчина, которого представляют как дальнобойщика из Харькова Владимира Присича, рассказывает, что он якобы был завербован украинской разведкой, ездил по Крыму и собирал данные о находящейся там российской военной технике.