"Украинские диверсанты" в оккупированном Крыму: названа личность четвертого "фигуранта"

09:59, 19 ноября 2016
Общество
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В деле "украинских диверсантов", задержанных в августе в оккупированном Крыму, есть четвертый фигурант. 

Владимир Присич / crimeahrg.org

Предположительно, это харьковчанин Владимир Присич, рассказала Крымская правозащитная группа.

В настоящее время судьба Присича точно неизвестна. Возможно, он находится в СИЗО Симферополя либо в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в ФСБ РФ заявляли о девяти задержанных в Крыму "диверсантах".

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В программе телеканала "Россия-1" мужчина, которого представляют как дальнобойщика из Харькова Владимира Присича, рассказывает, что якобы он был  завербован украинской разведкой в январе этого года, ездил по Крыму и собирал данные о находящейся там российской военной технике.

Ранее было известно о трех задержанных по делу "украинских диверсантов". Это Евгений Панов, Андрей Затхей и Редван Сулейманов. 

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".

В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничность обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

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