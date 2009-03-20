Прогноз погоды: на завтра весну тоже не обещают

В ближайшие дни существенного потепления в Украине не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра 21 марта, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью в Крыму, Приазовье и восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на юге Крыма до 5° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, в Закарпатье и крайнем юге до 10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.