Президент открыл Международный кинофестиваль ”Молодость”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии XXXVI Киевского Международного фестиваля «Молодость», торжественная церемония которого состоялась в столичном дворце «Украина».

Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента, В.ЮЩЕНКО в своей поздравительной речи отметил характерную черту фестиваля – отображать самые актуальные тенденции мирового кино. «С каждым годом фестиваль утверждается в европейском кинопространстве», – сказал Президент.

Он поблагодарил организаторов фестиваля, в частности его генерального директора Андрею ХАЛПАХЧИ, за преданность своему делу.

Глава государства вручил вдове Ирине СКОБЦЕВОЙ и Федору БОНДАРЧУКУ (представителям кинодинастии Сергея Бондарчука) приз кинофестиваля за внос в мировое искусство – статуэтку «Скифский олень­».

В.ЮЩЕНКО пообщался также с другими почетными гостями фестиваля – председателем жюри Джоном ИРВИНЫМ и режиссером Вадимом ПЕРЕЛЬМАНОМ.

В этом году фильмом-открытием «Молодости» стал международный кинопроект «Люблю Париж».

Кинофорум проводится под патронатом Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, на нынешнем кинофестивале “Молодость”, проходящем с 21 по 29 октября, в конкурсной программе примут участие 5 украинских фильмов, среди которых один будет соревноваться в категории полнометражных игровых картин.

В состав главного жюри конкурса входят 7 человек.