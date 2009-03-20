Евросоюз предложит удвоить финансы МВФ

Европейский Союз предложит удвоить финансы Международного валютного фонда для помощи странам, которые наиболее пострадали от финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил поздно вечером 19 марта на пресс-конференции в завершении первого дня заседания Европейского Совета (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) премьер-министр

председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

“Мы согласились предложить увеличение средств МВФ, возможно, даже, сможем добиться удвоения”, - сказал он.

По его словам, это предложение станет одним из многих других, с которыми Евросоюз планирует выступить на саммите “Большой двадцатки” в Лондоне 2 апреля.