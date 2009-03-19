Ющенко назвал «самый лучший способ интеграции Украины в Евросоюз»
Президент дал интервью в Брюсселе
Самый лучший способ интеграции Украины в Евросоюз - кооперация через энергетический рынок.
Такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью газете «European Voice», отвечая на вопрос, касающийся проведения конференции по модернизации ГТС Украины, которая состоится в Брюсселе 23 марта с.г.
Интервью состоялось сегодня утром в Брюсселе, где В.ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом.
Среди других тем, которые затрагивались во время интервью, - развитие отношений Украины с Европейским Союзом, в первую очередь, переговорный процесс относительно заключения Соглашения об ассоциации. Президент Украины выразил надежду, что это соглашение будет подписано уже в этом году.
Также во время интервью В.ЮЩЕНКО изложил свое виденье инициативы «Восточное партнерство».
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