Мэр Симферополя ведет заседание с... яичницей на голове

Депутат городского совета Симферополя Наталья Лантух во время заседания подошла к мэру города Геннадию Бабенко и разбила о его голову четыре сырых куриных яйца, протестуя против отставки однопартийца, передает корреспондент РИА Новости. Гнев Лантух, избранной в горсовет от партии "Русский блок", вызвало решение депутатов уволить секретаря горсовета, члена "Русского блока" Владимира Блинова. Потратив весь "боезапас", Лантух покинула зал заседаний.

Бабенко, сидящий в президиуме, выходить из зала не стал, заседание горсовета продолжается. Раскол в крымской организации Партии регионов в конце 2008 года практически парализовал работу городского совета Симферополя и отразился на расстановке сил в Верховном совете Крыма. Горсовет Симферополя более двух месяцев (с начала декабря 2008 года до середины февраля) не мог провести результативное пленарное заседание из-за конфликта между представителем Партии регионов Геннадием Бабенко и депутатами из нескольких фракций, в том числе однопартийцами мэра. Одним из лидеров противников Бабенко был секретарь горсовета Владимир Блинов.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ЛАНТУХ назвала сегодняшние события в горсовете фарсом и заявила, что своим «символическим жестом» выразила протест. «Все, что происходило сегодня в горсовете, унижает органы власти в целом», - сказала депутат. На вопрос журналистов, была ли «операция яичница» спонтанной, она ответила утвердительно, хотя некоторые работники СМИ утверждают, что видели яйца в ее сумке еще утром.