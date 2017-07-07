На Одесском кинофестивале-2017 будут представлены сериалы из пяти стран мира (список)

Одесский международный фестиваль-2017 состоится на берегу Черного моря с 14 по 22 июля.

Об этом пишет ivona.

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Издание предлагает узнать о лучших многосерийных кинолентах, которые будут представлены в рамках секции Сериалы.

Куратором секции Сериалы в этом году стал фестиваль сериалов Series Mania.

На счету украинского режиссера Олега Масленникова 92 работы в 86 проектах, среди них детектив "Спецы". Сериал рассказывает о жизни экспертов-криминалистов, которые каждый день расследуют преступления. Андрей Макаров — руководитель команды, всегда работает в паре со следователем Богданой Ковальской. Они симпатизируют друг другу, но оба не готовы начать новы отношения. Параллельно Макаров занимается расследованием личного дела, которое касается убийства его родной сестры.

"Трансфер" — работа французских режиссеров Клода Скасси и Патрика Бенедека. Главным героем сериала является обычный мужчина Флориан Бассо, который, плавая на лодке с семьей, случайно тонет. Флориан несколько лет пролежал в коме перед тем, как проснуться в теле другого человека. Теперь ему придется скрывать свою личность и жить чужой жизнью, чтобы иметь возможность отыскать родных.

Израильский режиссер Рон Нинио и сценарист Шломо Машиах создали сериал "Ваша честь". Это поучительный рассказ честного и уважаемого судьи. Жизнь Михи Алокби меняется, когда он решает изменить своим принципам, чтобы защитить сына. История о самых стойких людях, которые ломаются, столкнувшись со смертью и отчаяньем.

В 2017 году бельгийские режиссеры Филип Ленаертс и Марк Бриссник завершили съемки сериала "В шоколаде". Сюжет разворачивается на шоколадной фабрике, где работают умственно отсталые люди. Один из работников по имени Джаспер влюбляется в свою коллегу Тину. Девушку неожиданно депортируют на родину — тогда парень со своими друзьями отправляются на поиски Тины.

Сериал из Дании от режиссера Каспера Барфолда "Взятие заложников" заставит вас пережить разные эмоции. Действия сюжета разворачиваются осенним утром в метрополитене. Жизнь 15-ти пассажиров меняется навсегда, когда неизвестные преступники берут их в заложники. В сериале разворачиваются события, которые меняют сознание не только заложников, но и жителей Дании в целом.