Иван Дорн после концерта в российской деревне засветился "у галерки" на фестивале в Киеве (видео)

Украинский певец Иван Дорн, который в минувшие выходные зажигал на фестивале "Дикая мята" в селе Бунырево Тульской области (РФ), посетил музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве.

Дорна заметила одна из посетителей мероприятия, в то время как он танцевал в звукорежиссерской будке.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Зажигательного Дорна вам в ленту", - отметила блогер под ником tonylungtax.

По всей видимости, Иван решил поддержать артистов своего лейбла, которые вчера выступали на фестивале Atlas Weekend. Певец активно подтанцовывал в звукорежиссерской будке, радуясь как ребенок.

Ранее сообщалось, что он там выступит на мероприятии в качестве хедлайнера, однако организаторы, судя по всему, убрали его из заявленного списка артистов из-за скандалов, которые разгорелись вокруг певца в последние несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, активисты изгнали Дорна из Одессы после его скандального интервью. Позже артистзаписал обращение - объяснил свою гражданскую позицию.