В Киеве под видом работников "Киевгаза" действуют мошенники
Злоумышленники, одетые в спецодежду, похожую на униформу работников, демонстрируют фальшивые удостоверения предприятия.
Под видом работников «Киевгаза» неизвестные лица навязывают жителям города услуги по продаже газовых плит и сигнализаторов газа по ценам, которые в разы превышают реальные. Об этом предупреждают в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на компанию «Киевгаз».
«Злоумышленники, одетые в спецодежду, похожую на униформу работников «Киевгаза», демонстрируют фальшивые удостоверения предприятия. Злоумышленники не имеют никаких правоустанавливающих документов на продажу техники (товарного чека, документов и гарантийных писем). Аферисты забирают деньги за предоставление услуг и не устанавливают оборудование», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве заблокировали схему "визового" мошенничества для выезда в США
Киевлян призывают быть бдительными и в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться в контактный центр компании.
Как известно, ранее в Днепре мошенники собрали почти полмиллиона гривен якобы для помощи бойцам АТО.