В Киеве под видом работников "Киевгаза" действуют мошенники

Под видом работников «Киевгаза» неизвестные лица навязывают жителям города услуги по продаже газовых плит и сигнализаторов газа по ценам, которые в разы превышают реальные. Об этом предупреждают в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на компанию «Киевгаз».

«Злоумышленники, одетые в спецодежду, похожую на униформу работников «Киевгаза», демонстрируют фальшивые удостоверения предприятия. Злоумышленники не имеют никаких правоустанавливающих документов на продажу техники (товарного чека, документов и гарантийных писем). Аферисты забирают деньги за предоставление услуг и не устанавливают оборудование», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве заблокировали схему "визового" мошенничества для выезда в США

Киевлян призывают быть бдительными и в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться в контактный центр компании.

Как известно, ранее в Днепре мошенники собрали почти полмиллиона гривен якобы для помощи бойцам АТО.