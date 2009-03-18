Донецкий мэр просит Минобороны погасить долг за химические изделия

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО просит Министерство обороны Украины погасить более 7 млн. грн. долга Донецкому казенному заводу химических изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке.

«Министерство обороны Донецкому казенному заводу химических изделий задолжало за выполненные объемы работ более 7 млн. грн., - сказал А. ЛУКЬЯНЧЕНКО. - И вчера я подписал господину ЕХАНУРОВУ очередное письмо с просьбой погасить задолженность».

Кроме того, мэр отметил, что завод в свою очередь «имеет задолженность перед персоналом и за коммунальные услуги в сумме 176 тыс. 313 грн.».