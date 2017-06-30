В Одессе суд оставил в СИЗО подозреваемого в организации похищения нардепа Гончаренко

В Одессе суд отказался изменить меру пресечения, оставив в СИЗО, подозреваемого в организации похищения в феврале депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, Апелляционный суд Одесской области сегодня рассмотрел вопрос о мере пресечения одному из подозреваемых в производстве – Александру Кушнареву, который является депутатом Лиманского райсовета Одесской области от «Оппозиционного блока».

Адвокат настаивал на домашнем аресте, аргументируя тем, что его подзащитный не сможет повлиять на ход следствия, а обвинение якобы не доказало причастность Кушнарева к организации похищения.

Представитель обвинения требовал оставить без изменения определение Приморского районного суда Одессы - о содержании под стражей. По его мнению, в случае выхода из СИЗО, подследственный может скрыться на временно оккупированной территории Украины или в Российской Федерации.

Заслушав доводы сторон, суд оставил подозреваемого под стражей.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2017 г. появилась информация, что в Одессе похитили Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и нанесение увечий Гончаренко.

По данным прокурора Одесской области Олега Жученко, организатором похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев - отец одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе.

По информации правоохранителей, злоумышленники намеревались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - обезобразить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. Еще одним участником преступной группировки является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство РФ.

В феврале Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей обеим подозреваемым в организации похищения Гончаренко.

26 июня Апелляционный суд Одесской области изменил меру пресечения на домашний арест одному из подозреваемых.

27 июня активисты сорвали судебное заседание по избранию меры пресечения Кушнареву. В суд пришли активисты, которые публично выразили недоверие коллегии судей, которая рассматривает материалы производства (Наталья Гридина, Александр Потанин, Виталий Мандрик). Заседание было прервано и отложено.