В Киеве женщина-полицейский заказала похищение человека, чтоб помочь своему сожителю

Столичная прокуратура задержала женщину-правоохранителя, которая за 50 тыс. грн заказала похищение человека. Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

«Следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками СБУ в Киеве и Киевской области 30.06.2017 по подозрению в организации похищения человека задержана заместитель командира взвода одного из районных отделов Управления полиции охраны в Киевской области», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что 24-летняя женщина-правоохранитель с целью помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого за денежное вознаграждение похитить другого человека, и путем применения насилия заставить его предоставить признательные показания по этому убийству, тем самым сняв обвинения в этом преступлении с ее сожителя. За эту работу женщина сначала предложила исполнителю вознаграждение в 6 тыс. долл. США, а затем уменьшила эту сумму до 50 тыс. грн.

В рамках досудебного следствия, правоохранители инсценировали похищение человека и передали «исполнителю» видеодоказательства якобы совершенного преступления.

Читайте такжеГПУ направила в суд дело экс-"беркутовца", который сейчас работает в полиции

Женщину задержали сразу после передачи ею первой части обусловленного вознаграждения.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.