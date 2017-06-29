СМИ узнали, сколько проживающих за границей человек лишились украинского гражданства

14:11, 29 июня 2017
Общество
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С начала 2017 года прекратили гражданство Украины путем утраты – 2 человека, проживающих за границей.

Приобрел гражданство Украины – 21 человек / фото zn.ua

С начала 2017 года гражданства Украины лишились 1280 человек. 

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на официальный запрос "Апострофа".

"С начала 2017 года прекратили гражданство Украины путем утраты – 2 человека, путем выхода из гражданства Украины – 1278 человек; приобрел гражданство Украины – 21 человек", - говорится в документе.

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В МИДе подчеркнули, что полномочия ведомства в сфере гражданства касаются лиц, которые постоянно проживают за границей, в то время как вопросами получения и утраты гражданства теми, кто проживает на территории Украины, занимается Государственная миграционная служба (ГМС). Однако "Апостроф" пока не смог получить ответ ГМС на свой запрос.

С начала года вышли из украинского гражданства 1278 человек / фото apostrophe.ua

Как сообщал УНИАН, 30 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook заявил, что президент прекратил гражданство Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с тем, что тот имеет гражданство другой страны – Канады, а это запрещено украинским законодательством.

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Теги: #лишение украинского гражданства#украинский паспорт