СМИ узнали, сколько проживающих за границей человек лишились украинского гражданства

С начала 2017 года гражданства Украины лишились 1280 человек.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на официальный запрос "Апострофа".

"С начала 2017 года прекратили гражданство Украины путем утраты – 2 человека, путем выхода из гражданства Украины – 1278 человек; приобрел гражданство Украины – 21 человек", - говорится в документе.

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В МИДе подчеркнули, что полномочия ведомства в сфере гражданства касаются лиц, которые постоянно проживают за границей, в то время как вопросами получения и утраты гражданства теми, кто проживает на территории Украины, занимается Государственная миграционная служба (ГМС). Однако "Апостроф" пока не смог получить ответ ГМС на свой запрос.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook заявил, что президент прекратил гражданство Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с тем, что тот имеет гражданство другой страны – Канады, а это запрещено украинским законодательством.