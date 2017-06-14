"Одесских хулиганов не боится": еще один музыкант из РФ решил не ехать в Украину

Внесенный в базу сайта "Миротворец" российский диджей Андрей Ширман, известный как DJ Smash, решил не ехать на концерт в Одессе после того, как активист Сергей Стерненко обнародовал график срывов выступлений артистов, выступающих в Крыму и России, в городе.

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Dj Smash, который до этого отрицал свои выступления в Крыму, сейчас возмутился, что его в этом обвиняют, и решил пока не показываться в Украине, пишет "Комсомольская правда".

"Скорее всего я на концерт не поеду, потому что уже занят в этот день — 17 июня буду выступать на открытии Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Я не успеваю в Украину. Но все равно отношусь к этому плохо. Ситуация не связана с этими угрозами. С одесскими хулиганами все проще. Я, как человек с одесскими корнями, думаю, нашел бы выход. Но боюсь, что просто не смогу въехать в страну из-за списков "Миротворца". Поэтому я подожду пока что-то там не разрешится и потом приеду с новыми концертами", - пообещал Ширман.

"Я читал в газете интервью лидера этих хулиганов, он сказал, что мы не дадим сделать концерт Dj Smash, потому что он близкий друг и любитель Владимира Путина — дословно.

Конечно, мне бы хотелось быть очень близким другом Владимира Путина. Но, к сожалению, я остаюсь его любителем и почитателем", - посетовал диджей.

"То, что происходит, история с тем, что съездил в Крым и тебя не пускают на Украину, это самый верх бреда, который может быть. Потому что для меня, родившегося, выросшего и учившегося в СССР, где Украина, Россия, все советские республики были одной страной, зубрившего все детство про "15 республик — 15 сестер" - это какой-то космический катаклизм", - объяснил Ширман, которому не сообщили, что СССР с 1991 года не существует.

"Запрещать въезд — это неправильно. Политические игры и интриги других людей, которые также родились и выросли в этой же стране, для меня имеют мало какое-то значение. Но мне жалко, потому что на Украине у меня много друзей, все они очень хорошие люди. Теперь буду приглашать их в гости в Москву", - решил российский диджей.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее одесские активисты опубликовали "черный список" артистов, чьи концерты будут срывать.