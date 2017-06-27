"Вечная память мастеру": скончался известный украинский художник Сергей Якутович

В Киеве скончался известный график и художник Сергей Якутович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

В Минкульте отметили, что самыми популярными работами художника являются иллюстрации книги Николая Гоголя "Тарас Бульба" и "Вечера на хуторе близ Диканьки", авторский проект "Мазепиана", иллюстрации к произведению Лины Костенко "Берестечко".

Якутович также проявил себя в качестве художника-постановщика в фильмах Юрия Ильенко "Молитва за гетмана Мазепу", Владимира Бортко "Тарас Бульба" и Олеся Санина "Поводырь".

В 2003 году художник получил Золотую медаль Академии искусств, а в 2004 стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, и в этом же году - членом-корреспондентом Академии искусств.

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В последние годы Сергей Якутович работал мало из-за тяжелой болезни.

Похороны художника и прощание с ним состоится 29 июня в 11:00 на Байковом кладбище в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Якутовича, отметив, что ушел из жизни великий талант. "Из украинского искусства ушел большой талант – умер Сергей Якутович. С нами навсегда останутся его образы, в которых воплощено слово и сама история. Вечная память мастеру", - написал он на своей странице в Facebook.