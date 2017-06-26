Тоня Матвиенко показала свой медовый месяц в пасмурном Лондоне (фото)

21:07, 26 июня 2017
Общество
1879 1

Матвиенко и Мирзоян поженились 15 июня. 

Инстаграм

Супружеская пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые недавно отгуляли свадьбу, отправились в медовый месяц.

Матвиенко и Мирзоян поженились 15 июня. Свадебная церемония прошла в одном из ресторанных комплексов на берегу Днепра. На праздник пара пригласила только самых близких друзей.

Влюбленные начали медовый месяца с Лондона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тоня Матвиенко