Тоня Матвиенко показала свой медовый месяц в пасмурном Лондоне (фото)
21:07, 26 июня 2017Общество
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Матвиенко и Мирзоян поженились 15 июня.
Свадебная церемония прошла в одном из ресторанных комплексов на берегу Днепра / Инстаграм
Супружеская пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые недавно отгуляли свадьбу, отправились в медовый месяц.
Матвиенко и Мирзоян поженились 15 июня. Свадебная церемония прошла в одном из ресторанных комплексов на берегу Днепра. На праздник пара пригласила только самых близких друзей.
Влюбленные начали медовый месяца с Лондона.
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