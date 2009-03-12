Онищук: состояние судебной системе требует ее срочного реформирования

Министр юстиции Николай ОНИЩУК убежден, что состояние дел в судебной системе Украины требует ее срочного реформирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом он заявил сегодня в Киеве в ходе конференции «Судебная система Украины: поиск решений в свете европейских стандартов».

В ходе выступления министр юстиции отметил, что судебная система в Украине быстрыми темпами теряет самое главное, ради чего существует, - уровень доверия общества.

«Следует срочно внедрять скоординированные системные меры, которые, в конечном счете, позволят улучшить не только процесс отправления правосудия, но и саму систему отечественного судопроизводства в целом», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции назвал составляющие судебной реформы, которые, по его мнению, необходимо реализовать в кратчайшие сроки. В частности, это изменение системы доступа к профессии судьи и механизма ответственности судей, введение специальной подготовки кандидатов на должность судьи, а также совершенствование системы судебного устройства и правил судопроизводства.

«Для того, чтобы добиться ожидаемых изменений системы правосудия, необходимо предпринять целый ряд мер, которые в своей совокупности и будут судебной реформой», - отметил Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции также подчеркнул, что при условии достаточной политической воли и политической стабильности судебная реформа в Украине может быть реализована уже на протяжении двух ближайших лет.

По данным пресс-службы Минюста, конференция «Судебная система Украины: поиск решений в свете европейских стандартов» состоялась в рамках реализации программы Совета Европы и Европейской Комиссии «Прозрачность и эффективность судебной системы Украины» и проекта USAID «Украина: верховенство права». В конференции приняли участие председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель Комитета по вопросам правосудия ВР Украины Сергей КИВАЛОВ, председатель Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозеф Мануэл ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА, представитель Генсека Совета Европы в Украине Аке ПЕТЕРСЕН и другие.