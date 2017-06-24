Порошенко поздравил выпускников и призвал быть настойчивыми в начинаниях

Президент Петр Порошенко поздравил выпускников с завершением обучения в образовательных заведениях и призвал их быть настойчивыми во всех начинаниях. Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

Читайте такжеВо ВНО в этом году примут участие на 26 тысяч человек меньше, чем в прошлом году (видео) «Это праздничное и волнующее событие побуждает к осмыслению пройденного пути, а также наполняет сердца мечтами и надеждами. Верю, что в этих чувствах вы найдете вдохновение для дальнейшего поиска новых знаний, новых идей и новых возможностей профессионального становления. Призываю вас уверенно прокладывать собственный путь, не прекращая настойчивости в своих начинаниях. Помните, что ваши успехи - это успехи Украины, ведь вам предстоит ее развивать, защищать ее независимость и благополучие не только с оружием в руках, но и высоким профессионализмом и преданностью избранному делу», - говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что кропотливая работа родителей и педагогов является залогом успешного будущего детей.

«Низкий поклон педагогам и родителям за то, что семена добра, веры в правду и справедливость, любви к своей Родине дали такие хорошие всходы в душах молодых украинцев. Именно ваша повседневная кропотливая работа, щедрость сердец и самопожертвование являются залогом их успешного будущего», - отметил Порошенко.