Оформление морского фасада Одессы вышло "на финишную прямую" – Труханов

Создание Греческого парка завершит реализацию проекта по оформлению центрального морского фасада Одессы Мэр Одессы Геннадий Труханов 23 июня провел выездное совещание, где были поставлены первоочередные задачи по благоустройству Греческого парка.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии, передает «РБК-Украина».

В частности, по словам мэра, создание Греческого парка завершит реализацию масштабного проекта городских властей по оформлению центрального морского фасада Одессы.

"Впервые за многие десятилетия морской фасад Одессы приобретает достойный вид. Мы провели колоссальную работу, которую уже оценили одесситы и гости города. Сейчас мы вышли на финишную прямую – создание Греческого парка", - рассказал Труханов.

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Ранее в Одессе была отреставрирована знаменитая Потемкинская лестница, благоустроен Стамбульский парк, в открытии которого принял участие президент Петр Порошенко. Завершает проект по оформлению морского фасада Одессы Греческий парк. В настоящий момент в парке ведутся противооползневые мероприятия.

По данным пресс-службы, все работы проводятся за внебюджетные средства, при поддержке греческой диаспоры. Официальное открытие парка запланировано на 2 сентября 2018 года.