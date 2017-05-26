Порошенко назвал реставрацию Потемкинской лестницы в Одессе ее вторым рождением

20:04, 26 мая 2017
Политика
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Предыдущая реконструкция проводилась в 1933 году, отметил Порошенко.

Фото УНИАН

Знаменитую Потемкинскую лестницу в Одессе открыли после реставрации. В торжественном мероприятии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Одесской области Максим Степанов.

Выступая с трибуны, Президент отметил, что благодаря реформам в стране, в частности , децентрализации власти, стало возможным выделять большее финансирование на строительство и реконструкцю социально значимых  объектов.

Фото УНИАН

"Приятно видеть второе рождение одесской жемчужины — знаменитой Потемкинской лестницы. Это визитная карточка не только Одессы, но и всего юга Украины. Она известна во всей Европе и во всем мире. Предыдущая реконструкция проводилась аж в 1933 году", - сказал Порошенко.

"Сложно перечислить все, что было сделано в Одессе за этот период. Могу сказать одно: на сегодняшний день именно реформы в нашей стране легли в основу всех преобразований в городе. Поскольку многие важные для одесситов объекты мы сделали за деньги городского бюджета. Ярким примером является Потемкинская лестница", - подчеркнул Труханов.

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Теги: #Одесса