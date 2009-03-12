Требования к участникам фондового рынка надо повысить

Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к уставному капиталу профессиональных участников фондового рынка".

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

Указанным законопроектом предлагается увеличить размер уставного капитала профессиональных участников фондового рынка (депозитариев, регистраторов, компаний по управлению активами, торговцев ценными бумагами и т. д.).

В частности, проектом предусмотрено, что размер уставного капитала депозитария должен составлять не менее 15 млн. грн., а размер собственного капитала клирингового депозитария - 25 млн. грн.

Члены Комитета поддержали предложение, в соответствии с которым размер уставного капитала регистратора должен составлять не менее 300 тыс. грн. В случае получения регистратором лицензии на осуществление депозитарной деятельности хранителя, ему как хранителю, запрещается осуществлять любые операции с ценными бумагами, относительно которых он является реестродержателем.

В соответствии с проектом "лицо, которое подает документы на получение лицензии на осуществление деятельности по администрированию пенсионных фондов, должно отвечать таким требованиям:

- размер уставного капитала регистратора, оплаченного денежными средствами, составляет не менее 2,5 млн. грн. в день государственной регистрации такого лица;

- наличие кадров соответствующего квалификационного уровня, надлежащего технического обеспечения и информационных систем для ведения персонифицированного учета участников фонда, которые отвечают требованиям, установленным Государственной комиссией по регуляции рисков финансовых услуг Украины".

Законопроектом предусмотрено, что "лицензия на осуществление деятельности по управлению активами выдается лицу при условии, что оно имеет оплаченный средствами уставный капитал в день предоставления документов в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для получения этой лицензии не менее 7 млн. грн.".

Предлагается также определить, что размер уставного капитала фондовой биржи должен составлять не менее 15 млн. грн., а размер собственного капитала фондовой биржи, которая осуществляет клиринг и расчеты, - не более 25 млн. грн.