В Днепре обозначат места концентрации ДТП

В Днепре установят новые дорожные знаки в местах концентрации ДТП, сообщил лейтенант полиции сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции Днепра Игорь Яворский, передает "Днепр вечерний".

Читайте такжеВ Днепре состоялись антитеррористические учения силовых ведомств "На замену знаку 1.39 «Аварийно опасный участок» пришел новый знак 1.41 «Место концентрации ДТП», который внесен в государственные стандарты ДСТУ в 2014 году. Это красный треугольник с черной точкой внутри. В случае установки знака в местах или на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в зависимости от вида опасности вместе со знаком обязательно устанавливаются таблички. Водителю, увидевшему этот знак, необходимо снизить скорость и не совершать опасных маневров", - сообщил Игорь Яворский.

Он подчеркнул также, что в Днепре определено 25 мест концентрации ДТП. Самым главным считается Центральный мост. Совместно с коммунальным предприятием «Дорсервис» патрульная полиция будет обследовать эти места на предмет установки новых знаков вместе с табличками.