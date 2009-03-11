Предприятия-должники по зарплате попадут в электронную базу

Во исполнение поручения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Министерство труда и социальной политики формирует электронную базу данных предприятий, учреждений и организаций, которые имеют долги по выплате заработной платы своим работникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА во время селекторного совещания с руководителями центральных и региональных органов исполнительной власти.

По ее словам, данные по задолженности будут использоваться не только для анализа ситуации и принятия соответствующих решений, но также будут учитываться при предоставлении предусмотренной государственным бюджетом на 2009 год финансовой поддержки регионам и возвращении предприятиям налога на добавленную стоимость.

Л.ДЕНИСОВА призвала министров и глав облгосадминистраций ответственно отнестись к наполнению базы данных необходимой информацией, в частности, оперативно составить и направить в Минтруда списки предприятий-должников.

«Мы не можем затягивать этот процесс ввиду всей остроты ситуации, которая складывается в государстве с выплатой вознаграждения за труд, и необходимости эффективно влиять на нее. Списки должников по заработной плате нужны Государственному казначейству уже сегодня”, - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, с начала года задолженность по выплате зарплаты в целом по Украине возросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн.