В Мариуполе отметили третью годовщину освобождения города от боевиков (фото)

В Мариуполе Донецкой области сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины освобождения города от боевиков.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по центральному проспекту города прошел военный парад.

Почетное место в колонне занял отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии «Азов», бойцы которого участвовали в освобождении Мариуполя от боевиков.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время выступления на торжествах по случаю годовщины освобождения Мариуполя заявил, что оборона города сыграла ключевую роль в ходе военного конфликта на востоке страны.

«Это первый город, который мы освободили в то время. И это было очень важно - показать силу и решимость всей Украине, что мы можем наступать. Оборона Мариуполя сыграла ключевую роль. Иначе, ни Мелитополь, ни Бердянск не были защищены», - отметил он.

«Мы освободили Мариуполь, освободим и все захваченные боевиками украинские земли», - заверил он.

Троян вручил награды МВД Украины «За отвагу в службе» и «За отличие в службе» 20 бойцам полка «Азов», а также почетные грамоты от министра внутренних дел двум спецназовцам полиции Донбасса. Кроме того, ценные подарки и благодарности от заместителя председателя Нацполиции Украины - руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина получили военнослужащие Нацгвардии Украины, пограничники и бойцы подразделения МВД.

Также, отметили в пресс-службе, Троян опроверг информацию относительно безосновательного награждения МВД оружием. «Наградное оружие от МВД получают только те азовцы, которые неоднократно проявили себя в боях», - подчеркнул он.