В Мариуполе отметили третью годовщину освобождения города от боевиков (фото)
Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время выступления на торжествах по случаю годовщины освобождения Мариуполя заявил, что оборона города сыграла ключевую роль в ходе военного конфликта на востоке страны.
В Мариуполе Донецкой области сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины освобождения города от боевиков.
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Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по центральному проспекту города прошел военный парад.
Почетное место в колонне занял отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии «Азов», бойцы которого участвовали в освобождении Мариуполя от боевиков.
Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время выступления на торжествах по случаю годовщины освобождения Мариуполя заявил, что оборона города сыграла ключевую роль в ходе военного конфликта на востоке страны.
«Это первый город, который мы освободили в то время. И это было очень важно - показать силу и решимость всей Украине, что мы можем наступать. Оборона Мариуполя сыграла ключевую роль. Иначе, ни Мелитополь, ни Бердянск не были защищены», - отметил он.
«Мы освободили Мариуполь, освободим и все захваченные боевиками украинские земли», - заверил он.
Троян вручил награды МВД Украины «За отвагу в службе» и «За отличие в службе» 20 бойцам полка «Азов», а также почетные грамоты от министра внутренних дел двум спецназовцам полиции Донбасса. Кроме того, ценные подарки и благодарности от заместителя председателя Нацполиции Украины - руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина получили военнослужащие Нацгвардии Украины, пограничники и бойцы подразделения МВД.
Также, отметили в пресс-службе, Троян опроверг информацию относительно безосновательного награждения МВД оружием. «Наградное оружие от МВД получают только те азовцы, которые неоднократно проявили себя в боях», - подчеркнул он.