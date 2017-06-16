Во Львове активисты самостоятельно убирают мусор с улиц (фото)

15 июня во Львове жители улицы Дунайской вышли на субботник – люди убрали мусор во дворе. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил инициатор мероприятия – укроповец, активист общественной организации «ЗАВТРА» Михаил Катрук. Для очистки территории и сортировки мусора организаторы выдали участникам акции мешки и перчатки.

По словам Михаила Катрука, это первый шаг на пути к преодолению мусорного коллапса в городе, ведь такие мероприятия активистов помогут уменьшить риск распространения инфекций, а главное – зловония в жаркие дни.

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«Мы пытаемся преодолеть последствия проблемы, которую мэр мог решить уже давно, особенно после грибовицкой трагедии. Мы не хотим каждое утро листать ленту новостей, чтобы узнать, какой регион Украины завален львовским мусором. Мы будем продолжать наводить порядок в нашем городе, показывая и нынешнему, и будущим его руководителям, как надо работать», – сказал укроповец.

Во время акции собрали более 200 мешков мусора, который работники ЖКХ вскоре вывезли. Организаторы мероприятия утверждают, что планируют приобщать к акции район за районом.

Как сообщал УНИАН, Львов попросил у Кабмина объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации.