Убийство Вороненкова: жена задержанного в Павлограде активиста не знает, куда увезли ее мужа после задержания

На Днепропетровщине в городе Павлограде, где жил убийца российского депутата Дениса Вороненкова, правоохранители задержали местного активиста Ярослава Тарасенко. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление жены активиста Надежды.

Дома у активиста искали также заметки о передвижении убитого Вороненкова.

Жена Тарасенко также сообщила, что задержанного якобы должны перевезти в Киев.

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"Накануне приехала группа "Альфа" СБУ непосредственно задерживать. Не знаем, какой у него статус – свидетель, подозреваемый. Его повезли не оставив нам никаких документов. Через знакомых, организации, мы узнали, что его увезли в Киев и то мы не знаем, куда именно – или в МВД, или СБУ, или еще куда", - заявила жена.

Как сообщал УНИАН ранее, в Павлограде Днепропетровской области 15 июня в активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, его задержали. К его дому приезжала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей прокуратуры из Киева.