Украина проигрывает РФ и Румынии в освоении черноморского шельфа

12:53, 06 марта 2009
Общество
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Скоро и инвестиции станут неактуальными?

Вялая политика развития нефтяной промышленности угрожает отбросить Украину на второстепенные роли в освоении запасов черноморского шельфа, пишет еженедельник «Комментарии».

По Энергетической стратегии, Киев запланировал до 2010 года увеличить поисково-разведывательное бурение в шесть раз для того, чтобы кардинально увеличить свои теперешние общие промышленные запасы. В настоящее время они составляют 421,9 млн. тонн нефти и 138,6 млн. тонн конденсата, заметно истощаясь при добыче в 4,7–5,2 млн. тонн в год.

Планируется, что до 2010–2015 годов украинские запасы смогут вырасти за счет разработки до 1,5 млрд. тонн перспективных запасов на шельфе.

В то же время соседние РФ и Румыния уже завершили прирост запасов прилегающего к Украине шельфа и Азовского моря и вскоре начнут их промышленную разработку. Такое опережение может привести к тому, что к началу масштабной добычи в Украине большинство работ по освоению украинской части шельфа до 2015–2017 годов будет осуществляться уже не с украинской территории.

Австрийско-румынская группа OМV-Petrom уже вложила в разработку румынской части шельфа 200 млн. долларов. До 2015 года Румыния за счет своего сектора шельфа планирует довести добычу нефти и конденсата с нынешних 4 млн. до 60 млн. тонн.

Что же касается России, то промышленная группа «Новолипецкий металлургический комбинат» через свое дочернее ООО «Черноморнефтегаз» в 2008 году вложила 40 млн. долл. в доразведку четырех блоков шельфа Азова и Тузло-Таманского участка. А в 2009 году планирует поставить на них промышленные платформы. Компания «Приазовнефть» (основанная «Лукойлом» и «Роснефтью» в 2007 г.) за один год уже ввела в эксплуатацию прибрежное Геленджицкое месторождение на шельфе Таманского полуострова.

Турция же недавно заявила о заключении двух контрактов на общую сумму 800 млн. долл. с Chevron и ExxonMobil.

Следовательно, если Украина не изменит темпы развития своей нефтяной политики, вполне вероятно, что проекты вышеуказанных групп инвесторов до 2012–2015 лет сделают украинский шельф неактуальным для больших западных инвестиций, отмечает еженедельник «Комментарии».

 

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