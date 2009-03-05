Высший хозяйственный суд Украины отказал коммерческой фирме во взыскании с детского специализированного санатория «Искра» (Евпатория, Крым) 750 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, Высший хозсуд Украины согласился с доводами надзорного ведомства и оставил в силе решение Хозяйственного суда автономии.

«Прокуратура не дала коммерсантам завладеть имуществом детского санатория. Надзорное ведомство отменило в суде договор о продаже фирме «Аспект» помещений санатория, соответственно, все последующие передачи имущества признаны судом неправомерными. Поскольку прокуратура не дала рейдерам освоиться в захваченных помещениях, они объявили захватчиком детский санаторий и потребовали возместить ущерб, понесенный из-за невозможности пользоваться захваченным имуществом», - поясняет пресс-служба прокуратуры.

*** Санаторий «Искра» входит в структуру Министерства здравоохранения Украины.