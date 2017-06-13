Адвокат обжаловал приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве

Защита бывшего директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной обжаловала приговор Мещанского районного суда, осудившего ее на 4 года условно.

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов. "Защита обжаловала приговор в Московском городском суде", - сказал Павлов.

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При этом он затруднился сказать, когда будет начато рассмотрение апелляции.

Адвокат предположил, что этот процесс начнется через несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели в доме Шариной.

5 июня Мещанский райсуд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, призывах «к ненависти и вражде», а также в растрате бюджетных средств.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный ей приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.