Amnesty International осудила приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве

Вынесенный Мещанским судом Москвы приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной демонстрирует полное презрение российской юстиции к принципу верховенства права, считают в международной правозащитной организации Amnesty International.

Как передает DW.com, по мнению правозащитников, приговор свидетельствует об отсутствии независимости судебной ветви власти в РФ.

"Этот политизированный процесс не имеет ничего общего с утверждением справедливости и подчеркивает серьезные недостатки в судебной системе России", - заявил в понедельник, 5 июня, заместитель директора по вопросам Европы и Центральной Азии Amnesty International Денис Кривошеев.

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Кроме того, правозащитная организация считает обе выдвинутых Шариной обвинения необоснованными и политически мотивированными. Экс-директор библиотеки стала жертвой судебного произвола, отметил Кривошеев. "Обвинения эксплуатировало антиукраинские настроения, которые в настоящее время крайне распространены в России, а суд просто-таки отклонил главные доказательства защиты, в том числе предоставленные свидетелями показания, что полицейские подкладывали запрещенные книги в библиотеку", - добавил он.

Сама осужденная считает приговор суда и дело против нее политически мотивированными. "Я 35 лет проработала библиотекарем. Видимо, уничтожение библиотеки было выгодным. Мне жаль библиотеки", - сказала Шарина после оглашения приговора.

В то же время Наталья Шарина заявила в суде, что приговор ей не понятен. Она подчеркнула, что никакой экстремистской книжки фонды библиотеки не содержали и что 16 таких книг туда подбросили. Адвокат экс-директора библиотеки также заявил, что обжалует решение суда.

Напомним, российский суд признал Шарину виновной в экстремизме и растрате государственных средств и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.