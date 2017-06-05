Суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к 4 годам заключения условно.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение судья огласила Елена Гудошникова.

Таким образом, судья назначила наказание на год меньше, чем просила сторона обвинения. По её словам, вина Шариной полностью «доказана».

В тоже время в качестве смягчающих обстоятельств признаны возраст и состояние здоровья осуждённой, а также отсутствие жалоб с места жительства.

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Судья также отменила домашний арест и учла срок проведения под арестом в течении почти двух лет.

Шарина не имеет права менять место жительства без уведомления правоохранителей.

Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, которая «призывает к ненависти и вражде», а также в растрате госсредств.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался.

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Шарину обвиняют в распространении среди посетителей библиотеки "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды" к россиянам.

31 марта 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняли в растрате 297 тыс. руб.