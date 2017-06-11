В Одесской области демонтировали памятник участнику "красного террора" Котовскому

В городе Подольске (бывшем Котовске) Одесской области демонтировали памятник командиру красноармейских отрядов, участнику «красного террора» Григорию Котовскому.

Об этом УНИАН сообщил источник в Подольском горсовете.

По его сведениям, массивный монумент, стоявший в центральной части города, у здания железнодорожного вокзала, снесли ночью.

«Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый глава Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении «Закона о декоммунизации», - сказал источник.

Читайте такжеДекоммунизация по-одесски: останки Котовского могут отправить в Россию

Кроме того, в Подольске остается в запущенном состоянии мавзолей Котовского – один из трех на территории постсоветского пространства (два других – общеизвестный Владимира Ленина в Москве, а также медика Николая Пирогова в Виннице).

Несмотря на то, что решения о демонтаже и перезахоронении останков тела Котовского местные власти приняли давно, исполнять его никто не торопится.