Кличко-младший и жена Медведчука стали кумовьями (фото)

Сегодня украинский боксер Владимир Кличко и телеведущая Оксана Марченко покрестили девочку, среди гостей священного таинства была стилист телеканала "1+1" Ольга Слонь, которая и поделилась новостью со своими друзьями в социальной сети Facebook.

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Источники JS cообщают, что, скорее всего, Владимир Кличко и Оксана Марченко стали крестными родителями рожденной этой зимой дочери Нестора Шуфрича.

Как известно, крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа Виктора Медведчука Дарьи являются Владимир Путин и Светлана Медведева.