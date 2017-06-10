Кличко-младший и жена Медведчука стали кумовьями (фото)
23:52, 10 июня 2017Общество
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Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.
Владимир Кличко стал кумом жены Медведчука / jetsetter.ua
Сегодня украинский боксер Владимир Кличко и телеведущая Оксана Марченко покрестили девочку, среди гостей священного таинства была стилист телеканала "1+1" Ольга Слонь, которая и поделилась новостью со своими друзьями в социальной сети Facebook.
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Источники JS cообщают, что, скорее всего, Владимир Кличко и Оксана Марченко стали крестными родителями рожденной этой зимой дочери Нестора Шуфрича.
Как известно, крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа Виктора Медведчука Дарьи являются Владимир Путин и Светлана Медведева.
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