Кум Путина, украинский олигарх Медведчук тайно общался со штабом Трампа - Reuters

Майкл Флинн и другие советники во время избирательной кампании Дональда Трампа совершили по крайней мере 18 телефонных звонков и написали электронные письма российским официальным лицам в течение последних семи месяцев президентской гонки 2016 года в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что шесть из ранее нераскрытых контактов - были телефонные звонки между Сергеем Кисляком, послом России в США, и советниками Трампа, в том числе Майклом Флинном - первым советником по вопросам национальной безопасности.

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В то же время издание сообщает, что со штабом Трампа даже контактировал кум Путина, украинский олигарх и политик Виктор Медведчук. Однако, неизвестно, с кем связывался Медведчук в рамках кампании Трампа, но как сообщают источники издания, тематика беседы включала сотрудничество США и России.

В то же время Медведчук отрицает любой контакт с людьми в кампании Трампа.

«Я не знаком ни с одним из близких соратников Дональда Трампа, поэтому такого разговора не могло быть", - написал Медведчук в письме-ответе Reuters.

Также отмечается, что Путин является крестным отцом дочери Виктора Медведчука.

Как сообщал УНИАН ранее, переходная команда президента США Дональда Трампа знала о расследовании в отношении бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна до его назначения на должность. Отмечается, что Флинн 4 января сообщил нынешнему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану о том, что против него ведется расследование по работе лоббистом в Турции.

При этом он был назначен на должность советника президента США по национальной безопасности после инаугурации Трампа 20 января.

Ранее сообщалось, что в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент был директором ФБР, попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.