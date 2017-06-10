В Житомире накануне начала действия безвиза с ЕС прошел концерт, на котором звучали песни на языках Европы

В Житомире провели концерт, на котором звучали песни на языках Европы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как зазанчається в сообщении, сегодня в Житомире накануне начала действия безвиза со странами ЕС студенты Житомирского колледжа культуры и искусств им. И. Огиенко исполняли песни на языках Европы.

Концерт "Украина - это Европа" прошел сегодня, 10 июня, на улице Михайловской.

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Со сцены звучали песни на английском, итальянском, французском и других языках, а ведущие говорили на украинском и английском языках.

Как известно, в воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов 00 минут, вступает в силу решение ЕС о безвизовых поездках для граждан Украины.