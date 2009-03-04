Курс доллара в обменниках Киева

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

Укрсоцбанк: доллар США – 8,00/8,70 грн., евро – 10,10/10,90 грн., рубль – 0,195/0,27 грн.;

Приватбанк: доллар США – 8,30/8,70 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

Укргазбанк: доллар США – 8,30/8,70 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

Финансовая инициатива: доллар США – 8,37/8,60 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,71355 грн., к российскому рублю – 0,21268 грн.

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня понизился на 14 коп., по сравнению с 3 марта, до 8,28 грн., продажи – на 18 коп. – до 8,59 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился на 1,3%, по сравнению с 3 марта, до 10,34 грн., продажи – на 2,6% – до 10,94 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 0,6%, по сравнению с 3 марта, до 0,2149 грн., продажи – понизился почти на 1% – до 0,253 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,31 грн./долл. – курс понизился на 0,7%, по сравнению с 3 марта; продают по 8,57 грн./долл. – на 1,2% меньше.

Евро в столице покупают в среднем по 10,42 грн. (курс понизился на 0,9%, по сравнению с 3 марта), продают – по 10,87 грн. (на 2,3% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2154 грн. (курс повысился на 0,6%, по сравнению с 3 марта), продают – по 0,2562 грн. (на 0,7% дешевле).